بالأرقام.. لجنة متابعة مستجدات كورونا تستعرض آخر تطورات الفيروس

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم الاثنين، اجتماعها الـ«33» برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور ممثلي عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على التقارير والتطورات حول الفيروس، وتم استعراض الوضع الوبائي له على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية ، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، ودعت الجميع للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة خلال فترة السماح بالتجول.

وعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كل من متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، ومتحدث هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات علي المطيري، ومتحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، حيث أوضح متحدث الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ (343) ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (99) ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات (14700) حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل (51) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، في المملكة، منها (‎25) حالة رصدت في حالات ارتبطت بالسفر ومعزولة صحيًّا، وبقية الحالات وعددها (26) حالة فهي حالات مخالطة مجتمعية لحالات سابقة.

وبهذا يبلغ العدد التراكمي للحالات من مرض كوفيد-19 في المملكة‏ (562) تعافى منها (19) حالة، ولم ترصد أي وفيات وتوزعت هذه الحالات الجديدة في المدن والمحافظات التالية: ‏الرياض (18)، مكة المكرمة (12)، الطائف (6)، بيشة (5)، الدمام (3)، القطيف (3)، جازان (2)، نجران (1)، القنفذة (1).

وكان عدد الذكور (266)، والإناث (296)، وجميعها حالات بالغة باستثناء (29) حالة لأطفال.

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كما بلغت الفحوص المخبرية المتقدمة (28) ألف فحص جميعها لحالات ظهرت سليمة باستثناء ما تم من حالات مؤكدة، وهي 562 حالة، وأكد على الجميع بالالتزام بهذه التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع كتجنب المصافحة، والمداومة على غسل اليدين، وتغطية الفم عند السعال والعطاس والتخلص من المناديل بشكل سليم، والبقاء في المنازل قدر الإمكان، والبعد عن التجمعات، وعدم الخروج إلا للضرورة، وتطبيق جميع إجراءات العزل: لكل من قدم من خارج المملكة والعزل الصحي لمدة 14 يومًا.

وجدد التوصية بالقيام بالاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا على التطبيق الذكي (موعد) الذي تقدمه وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين كافة، والذي استفاد من الخدمة حوالي (70) ألف شخص، وواصل التحذير من الشائعات، وحث الجميع على الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، وكل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة نرحب بتواصلهم على الرقم 937 على مدار الساعة، والذي تجاوز عدد الاستفسارات والاستشارات عليه بخصوص فيروس كورونا الجديد 325 ألف

من جانبه قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: إن رجال الأمن سيباشرون مهامهم من هذا اليوم من الساعة 7، وبدء قرار منع التجول من الساعة 7 مساء هذا اليوم حتى الساعة 6 صباحًا لافتًا الانتباه إلى أن رجال الأمن كافة الموجودين بجميع مدن المملكة في المحافظات وفي المراكز وفي القرى لتطبيق قرار المنع، وأبان أنه سيتم تطبيق العقوبات بكل حزم على كل من يخالف قرار التجول داعيًا إلى تعاون الجميع لتطبيق قرار منع التجول وسريان مدته لـ 21 يوما يبدأ من الساعة الـ 7 مساء حتى الساعة 6 صباحًا.

وأكد «متحدث الداخلية الأمني»، على أن الخروج للحاجة القصوى، وأن الوزارة بيّنت للتواصل ولإيضاح الحالة القصوى بإمكان كل مواطن ومقيم عندما يريد أن يقيم الحالة القصوى أن يتم الاتصال بالرقم الخاص بـ911 في المنطقة الغربية كذلك 999 في المناطق الأخرى كافة؛ لتقييم ما الحالة القصوى وليس معنى أن يتم الخروج للجميع لأن المواطن ليس هو من يقيم الحالة القصوى، ورجال الأمن أتاحوا وسيلة تواصل لإتاحة الفرصة للمقيمين كافة، ونتمنى من جميع المواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات ومساندة رجال الأمن في المواقع كافة بتطبيق قرار المنع الخاص بمنع التجول.