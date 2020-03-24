أخبار السعودية اليوم.. 562 إجمالي إصابات كورونا وغرامة 10 ألآف ريال على مخالفي منع التجول

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الاثنين 23 مارس 2020م، أبرز الأخبار في المملكة منها إعلان إصابة 51 حالة جديدة بفيروس كورونا، وبهذا ترتفع إجمالي الحالات إلى 562 حالة، بينما قررت وزارة الدخلية تغريم مخالفي منع التجول بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، موضحة الحالات الاستثنائية.

الصحة تعلن إصابة 51 حالة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي 562

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 562 حالة حتى الآن، فيما تعافت 19 حالة.

الداخلية: غرامة 10 آلاف ريال على مخالفي أمر منع التجول

قررت وزارة الداخلية، تغريم مخالفي أمر منع التجول بغرامة 10 آلاف ريال، مع مضاعفتها حال تكرار المخالفة، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا.

الداخلية توضح الحالات المستثناه من قرار منع التجول

أوضحت وزارة الداخلية الحالات المستثناة من قرار منع التجول، منها قطاع الأغذية (نقاط البيع) كالتموينات والسوبر ماركت ومحلات بيع الخضار والدواجن واللحوم والمخابز والمصانع والمعامل الغذائية، والقطاع الصحي.

الداخلية: رجالنا متواجدون في مختلف الأماكن لتطبيق أمر منع التجول

المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أكد تواجد رجال الأمن في مختلف أنحاء المملكة لتطبيق قرار منع التجول.

استمرار فتح محلات الخدمات المقدمة للمواطن أثناء وقت منع التجول

أكدت وزارة التجارة استمرارية عمل محلات الخدمات أثناء سريان قرار منع التجول منها: عمل الهايبر ماركت والتموينات والمخابز والصيدليات ومحلات بيع الخضار واللحوم والدواجن والمخابز والمصانع والمعامل الغذائية، وتقدم كافة خدماتها للمستهلك.

التجارة للمستهلكين: أبلغوا عن مخالفات «أسعار السلع» خلال منع التجول

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طالب المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، كل من يرصد أي مخالفة عليه الإبلاغ على الرقم 1900، مؤكدًا أن الخدمات الأساسية كافة متاحة في كل وقت.

الأرصاد تحذر من شائعة «موجة البرد».. وتتوقع ارتفاع الحرارة خلال النهار بدءًا من الثلاثاء

حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، من شائعات تم ترويجها حول قدوم موجة برد خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى ارتفاع في درجات الحرارة بدءًا من الغد الثلاثاء.

للمتقاعدين.. كيف تحصل على وظيفة من المؤسسة العامة للتقاعد؟

المؤسسة العامة للتقاعد أوضحت طريقة تقديم المتقاعدين للحصول على وظائف تناسب خبراتهم، مشيرة إلى الخدمات والمعاملات التي يمكن إنجازها إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

الكشف عن حقيقة اختلاط المسحل المصاب بكورونا بلاعبي الاتفاق

أوضح أمين عام المجلس التنفيذي ومدير المركز الإعلامي لنادي الاتفاق، خالد الناصر إن حاتم المسحل نائب رئيس النادي المصاب بفيروس كورونا، عاد من بريطانيا دون أن تظهر عليه أعراض المرض، لكن تبين بعد الفحص إصابته بالفيروس ولم يختلط بأي فرد من أفراد فريق الاتفاق.

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