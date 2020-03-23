السعودية اليوم / الأردن تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر : من بين الحالات الجديدة طفلين أحدهما بعمر شهرين والآخر 4 سنوات، وهذا يبدّد المفاهيم الخاطئة بأنّ الأطفال لا يصابون.

ودعا الوزير الأردني إلى عدم الازدحام في أقسام طوارئ المستشفيات عند نقل الحالات المرضية، وعدم التهاون في التعامل مع الفيروس والالتزام بالتعليمات لمواجهته.

// انتهى//

22:49ت م

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عمّان 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 127 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر : من بين الحالات الجديدة طفلين أحدهما بعمر شهرين والآخر 4 سنوات، وهذا يبدّد المفاهيم الخاطئة بأنّ الأطفال لا يصابون.ودعا الوزير الأردني إلى عدم الازدحام في أقسام طوارئ المستشفيات عند نقل الحالات المرضية، وعدم التهاون في التعامل مع الفيروس والالتزام بالتعليمات لمواجهته.// انتهى//22:49ت م0190

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