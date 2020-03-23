السعودية اليوم / السودان تعلن فرض حظر التجول في جميع المدن



الخرطوم 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني واللجنة العليا للطوارئ الصحية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق الركن عبدالفتاح البرهان فرض حظر التجول في جميع مدن السودان من الثامنة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي وذلك بدءًا من يوم غد الثلاثاء 24 مارس،

كما قرر المجلس إيقاف جميع رحلات الباصات السفرية من وإلى ولايات السودان المختلفة كافة بدءًا من يوم الخميس 26 مارس في السادسة مساء.

//انتهى//

22:49ت م

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