السعودية اليوم / الأمم المتحدة تستعرض أحدث ابتكارات الشباب العربي في رالي العرب للابتكار



الأمم المتحدة 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

استعرضت الأمم المتحدة في منصاتها الإعلامية اليوم ابتكارات لشباب وشابات من دول عربية مختلفة، شاركوا في نوفمبر الماضي بالمنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار والدورة 18 لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي عقد بالعاصمة البحرينية المنامة تحت عنوان "الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة: الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي".

وهدفت مسابقة رالي العرب للابتكار التي عقدت على هامش المنتدى إلى تنمية روح الابتكار والريادة لدى الشباب العربي وفتح مساحة واسعة لمشاركة جميع الشباب بالدول العربية وربطهم باحتياجات سوق العمل وخلق المزيد من فرص العمل تمهيداً للمساهمة في التنمية المستدامة بالمنطقة العربية، حيث شهدت المرحلة النهائية من المسابقة مشاركة 18 فريقا يمثّلون طلاب الجامعات من 18 دولة عربية.

وتتمحور مشاريع الفرق المشاركة، حول الابتكار في التكنولوجيا، والثورة الصناعية الرابعة، وكذلك في الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية، والتكنولوجيا الزراعية.

وسلطت الأمم المتحدة الضوء في منصاتها الإعلامية على عدة مشاركين من ضمنهم المخترعة دعاء زياد من المملكة العربية

وتناولت الأمم المتحدة أسلوب وطريقة عمل المشروع الذي يعد نظام إداري لمزارع النخيل، ويعمل على حل مشاكل الفحص غير المنظم الذي يؤدي إلى 40% من فقدان محصول التمر.

وبينت الأمم المتحدة أن اختراع السعودية دعاء زياد يقوم على تنظيم العمليات الزراعية باستخدام التكنولوجيا، وبالتالي مساعدة المزارع في عمليات الوقاية والإشراف على حالة المزرعة، وبالتالي توقع زيادة في الإنتاج.

وأوضحت الأمم المتحدة أن الشابة السعودية دعاء زياد فازت بجائزة المركز الثالث لمسابقة رالي العرب وقدرها 10 آلاف دولار.

وأفادت الأمم المتحدة أنها ستستعرض مستقبلاً مشاركات جميع المشاركين في المسابقة.

// انتهى //

22:48ت م

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الأمم المتحدة 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واساستعرضت الأمم المتحدة في منصاتها الإعلامية اليوم ابتكارات لشباب وشابات من دول عربية مختلفة، شاركوا في نوفمبر الماضي بالمنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار والدورة 18 لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي عقد بالعاصمة البحرينية المنامة تحت عنوان "الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة: الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي".وهدفت مسابقة رالي العرب للابتكار التي عقدت على هامش المنتدى إلى تنمية روح الابتكار والريادة لدى الشباب العربي وفتح مساحة واسعة لمشاركة جميع الشباب بالدول العربية وربطهم باحتياجات سوق العمل وخلق المزيد من فرص العمل تمهيداً للمساهمة في التنمية المستدامة بالمنطقة العربية، حيث شهدت المرحلة النهائية من المسابقة مشاركة 18 فريقا يمثّلون طلاب الجامعات من 18 دولة عربية.وتتمحور مشاريع الفرق المشاركة، حول الابتكار في التكنولوجيا، والثورة الصناعية الرابعة، وكذلك في الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية، والتكنولوجيا الزراعية.وسلطت الأمم المتحدة الضوء في منصاتها الإعلامية على عدة مشاركين من ضمنهم المخترعة دعاء زياد من المملكة العربية السعودية وهي المؤسسة المشاركة لمشروع غلة.وتناولت الأمم المتحدة أسلوب وطريقة عمل المشروع الذي يعد نظام إداري لمزارع النخيل، ويعمل على حل مشاكل الفحص غير المنظم الذي يؤدي إلى 40% من فقدان محصول التمر.وبينت الأمم المتحدة أن اختراع السعودية دعاء زياد يقوم على تنظيم العمليات الزراعية باستخدام التكنولوجيا، وبالتالي مساعدة المزارع في عمليات الوقاية والإشراف على حالة المزرعة، وبالتالي توقع زيادة في الإنتاج.وأوضحت الأمم المتحدة أن الشابة السعودية دعاء زياد فازت بجائزة المركز الثالث لمسابقة رالي العرب وقدرها 10 آلاف دولار.وأفادت الأمم المتحدة أنها ستستعرض مستقبلاً مشاركات جميع المشاركين في المسابقة.// انتهى //22:48ت م0188

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.