

نجران 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

أبدى المواطنون والمقيمون في مدينة نجران التزامهم بالامتثال لأمر منع التجول منذ السابعة من مساء اليوم ، و لمدة 21 يوماً ، وذلك للإسهام في الحد من انتشار فيروس

وجسدوا في مشاهد تمثلت بخلو الشوارع والميادين من أي حركة سير للسيارات أو المشاة في المنطقة، و رصدتها وواكبتها وكالة الأنباء

وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بما توليه القيادة الحكيمة، من تدابير وقرارات بهذا الشأن، بما يشعرهم بالاطمئنان على أنفسهم وأسرهم، وبما يستوجب عليهم الوقوف معه والامتثال له ودعم الجهود الوطنية المستنفرة، من خلال البقاء في المنازل وتجنب التجمعات أيا كانت أشكالها والحرص على إرشادات السلامة الوقائية.

// انتهى //

22:46ت م

0187



نجران 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسأبدى المواطنون والمقيمون في مدينة نجران التزامهم بالامتثال لأمر منع التجول منذ السابعة من مساء اليوم ، و لمدة 21 يوماً ، وذلك للإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد،وجسدوا في مشاهد تمثلت بخلو الشوارع والميادين من أي حركة سير للسيارات أو المشاة في المنطقة، و رصدتها وواكبتها وكالة الأنباء السعودية ، تجاوباً وجدية مع الأمر ، الذي يأتي امتداداً لما تبذله الدولة - وفقها الله - من جهود وتدابير احترازية لمواجهة هذه الجائحة، للحفاظ على صحة وسلامة الموطنين والمقيمين.وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بما توليه القيادة الحكيمة، من تدابير وقرارات بهذا الشأن، بما يشعرهم بالاطمئنان على أنفسهم وأسرهم، وبما يستوجب عليهم الوقوف معه والامتثال له ودعم الجهود الوطنية المستنفرة، من خلال البقاء في المنازل وتجنب التجمعات أيا كانت أشكالها والحرص على إرشادات السلامة الوقائية.// انتهى //22:46ت م0187

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المواطنون والمقيمون في مدينة نجران ملتزمون لأمر منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.