السعودية اليوم / البدء في تنفيذ منع التجول في منطقة تبوك وسط إجراءات أمنية عالية



تبوك 24 رجب 1441هـ الموافق 19 مارس 2020م واس

بدأت منطقة تبوك في تطبيق قرار منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود - حفظه الله - وينص على منع التجول بدءًا من مساء اليوم ولمدة 21 يوماً، كما بدأت الجهات الأمنية بالمنطقة بتطبيق الخطط الأمنية بشأن منع التجول ، حيث رصدت عدسة " واس" الحضور الأمني العالي في الميدان، وسط التزام المواطنين والمقيمين بالقرار ، الذي جاء لحمايتهم ودرء مخاطر انتشار فيروس

وياتي هذا الإجراء ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لصحة وسلامة الجميع، وللحد من انتشار فايروس كرونا.

ومما يجدر ذكره أن الأمر يستثنى من منع التجول منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في آدائها في أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة.

// انتهى //

22:46ت م

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تبوك 24 رجب 1441هـ الموافق 19 مارس 2020م واسبدأت منطقة تبوك في تطبيق قرار منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود - حفظه الله - وينص على منع التجول بدءًا من مساء اليوم ولمدة 21 يوماً، كما بدأت الجهات الأمنية بالمنطقة بتطبيق الخطط الأمنية بشأن منع التجول ، حيث رصدت عدسة " واس" الحضور الأمني العالي في الميدان، وسط التزام المواطنين والمقيمين بالقرار ، الذي جاء لحمايتهم ودرء مخاطر انتشار فيروس كورونا وياتي هذا الإجراء ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لصحة وسلامة الجميع، وللحد من انتشار فايروس كرونا.ومما يجدر ذكره أن الأمر يستثنى من منع التجول منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في آدائها في أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة.// انتهى //22:46ت م0185

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