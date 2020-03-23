السعودية اليوم / التزام المواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية بمنع التجول



الدمام 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

طبقت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية مساء اليوم منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ولمدة 21 يوما للحد من انتشار فيروس

ولاقى أمر المنع تجاوبا كبيراً من المواطنين والمقيمين في محافظات المنطقة الشرقية بعدم الخروج من المنازل.

يذكر أن وزارة الداخلية حددت غرامة قدرها 10 آلاف ريال لمن يخالف أحكام منع التجول وتضاعف الغرامة في حال العودة، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً ، في حين استثنى الأمر حالات الضرورة القصوى بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة وفقاً لما تحدده الجهة المختصة ، كما استثنى الأمر عددا من القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في آدائها في أثناء فترة المنع ،وتشمل منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية ، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة.

// انتهى //

22:46ت م

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الدمام 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسطبقت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية مساء اليوم منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ولمدة 21 يوما للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩)، الذي أصدره انطلاقًا من حرصه -رعاه الله- على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.ولاقى أمر المنع تجاوبا كبيراً من المواطنين والمقيمين في محافظات المنطقة الشرقية بعدم الخروج من المنازل.يذكر أن وزارة الداخلية حددت غرامة قدرها 10 آلاف ريال لمن يخالف أحكام منع التجول وتضاعف الغرامة في حال العودة، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً ، في حين استثنى الأمر حالات الضرورة القصوى بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة وفقاً لما تحدده الجهة المختصة ، كما استثنى الأمر عددا من القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في آدائها في أثناء فترة المنع ،وتشمل منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية ، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة.// انتهى //22:46ت م0184

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