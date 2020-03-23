السعودية اليوم / سفارة المملكة في لندن تستضيف المؤتمر المعرفي الإلكتروني الثاني "كرونا والمبتعث، أزمة وحلول"



لندن 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

تنطلق غداً الثلاثاء في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة فعاليات المؤتمر المعرفي الإلكتروني الثاني تحت عنوان "كرونا والمبتعث، أزمة وحلول".

وسيتم خلال المؤتمر الذي يعقد عبر منصة "زووم" الإلكترونية تقديم أوراق عن الصحة النفسية وقت الأزمات والتشخيص والتعامل مع مرضى الكورونا المستجد بالإضافة إلى تقديم أوراق عمل عن الأدوية واللقاحات المتعلقة بالمرض، وأفضل الطرق للوقاية وتجربة بريطانيا في محاربة انتشار الفيروس.

وينطلق المؤتمر بحسب بيان اللجنة المنظمة في منصة "معرفة الإلكترونية" في تمام الساعة الخامسة إلى السابعة والنصف مساءً بتوقيت لندن، أي من الثامنة إلى العاشرة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية

مما يذكر أن "معرفة"منصة تعليمية تسعى إلى إثراء الخلفية العلمية للمبتعثين السعوديين حول العالم، وتطوير مهاراتهم من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة.

// انتهى //

22:32ت م

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لندن 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واستنطلق غداً الثلاثاء في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة فعاليات المؤتمر المعرفي الإلكتروني الثاني تحت عنوان "كرونا والمبتعث، أزمة وحلول".وسيتم خلال المؤتمر الذي يعقد عبر منصة "زووم" الإلكترونية تقديم أوراق عن الصحة النفسية وقت الأزمات والتشخيص والتعامل مع مرضى الكورونا المستجد بالإضافة إلى تقديم أوراق عمل عن الأدوية واللقاحات المتعلقة بالمرض، وأفضل الطرق للوقاية وتجربة بريطانيا في محاربة انتشار الفيروس.وينطلق المؤتمر بحسب بيان اللجنة المنظمة في منصة "معرفة الإلكترونية" في تمام الساعة الخامسة إلى السابعة والنصف مساءً بتوقيت لندن، أي من الثامنة إلى العاشرة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وذلك على منصة زوم الإلكترونية.مما يذكر أن "معرفة"منصة تعليمية تسعى إلى إثراء الخلفية العلمية للمبتعثين السعوديين حول العالم، وتطوير مهاراتهم من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة.// انتهى //22:32ت م0182

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