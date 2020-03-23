السعودية اليوم / "واس" تواكب بدء تطبيق أمر منع التجول والتزام المواطنين والمقيمين به



الرياض 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

واكبت وكالة الأنباء

وأبدى المواطنون والمقيمون تجاوباً وجدية مع منع التجول الجزئي الذي يأتي امتداداً لما تبذله الدولة من جهود وتدابير احترازية لمواجهة فايروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة الموطنين والمقيمين، معبرين عن فخرهم واعتزاهم بما يوليه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، من اهتمام وعناية بسلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمملكة مرددين "سمعاً وطاعة ياخادم الحرمين"، مؤكدين أن القرارات الصادرة عن الجهات الصحية بالمملكة، وأمر منع التجول للحد من انتشار هذا الفيروس الخطير تشعرنا كمواطنين بالاطمئنان على أنفسنا وأسرنا، الأمر الذي بستوجب علينا جميعاً الوقوف معه والامتثال له ودعم الجهود الوطنية المستنفرة، من خلال البقاء في المنازل وتجنب التجمعات أي كانت أشكالها والحرص على إرشادات السلامة الوقائية.

// انتهى //

22:30ت م

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الرياض 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسواكبت وكالة الأنباء السعودية عملية البدء بالامتثال لأمر خادم الحرمين الشريفن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القاضي بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوماً، ابتداءً من الساعة السابعة من مساء اليوم وحتى الساعة السادسة من صباح الغد، والتزام المواطنين والمقيمين بتنفيذ الأمر بمختلف مناطق المملكة ومحافظاتها للحد من انتشار هذا الفيروس.وأبدى المواطنون والمقيمون تجاوباً وجدية مع منع التجول الجزئي الذي يأتي امتداداً لما تبذله الدولة من جهود وتدابير احترازية لمواجهة فايروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة الموطنين والمقيمين، معبرين عن فخرهم واعتزاهم بما يوليه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، من اهتمام وعناية بسلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمملكة مرددين "سمعاً وطاعة ياخادم الحرمين"، مؤكدين أن القرارات الصادرة عن الجهات الصحية بالمملكة، وأمر منع التجول للحد من انتشار هذا الفيروس الخطير تشعرنا كمواطنين بالاطمئنان على أنفسنا وأسرنا، الأمر الذي بستوجب علينا جميعاً الوقوف معه والامتثال له ودعم الجهود الوطنية المستنفرة، من خلال البقاء في المنازل وتجنب التجمعات أي كانت أشكالها والحرص على إرشادات السلامة الوقائية.// انتهى //22:30ت م0181

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