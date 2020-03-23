السعودية اليوم / المغرب تعلن تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 28 رجب 1441 ه موافق 23 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأشار بيان صادر عن الوزارة أن حصيلة الوفيات ظلت منحصرة في 4 حالات.

//انتهى//

22:26ت م

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الرباط 28 رجب 1441 ه موافق 23 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع الحصيلة إلى 143 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.وأشار بيان صادر عن الوزارة أن حصيلة الوفيات ظلت منحصرة في 4 حالات.//انتهى//22:26ت م0179

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