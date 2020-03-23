السعودية اليوم / مسؤول صحي أمريكي : حدّة وباء كورونا ستشتد هذا الأسبوع في الولايات المتحدة



واشنطن 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020م واس

حذر رئيس هيئة خدمات الصحة العامة الأميركية جيروم آدمز، من أن حدة وباء

وقال آدمز خلال لقاء مع شبكة (NBC) الإخبارية الأميركية اليوم: "أريد من أميركا أن تدرك أن الوضع في هذا الأسبوع، سيصبح سيئا"، مشيراً إلى أن فيروس كورونا (كوفيد-19) ينتشر لأن الكثيرين وخصوصاً الأصغر سناً، لا يلتزمون بإرشادات البقاء في المنزل وممارسة التباعد الاجتماعي.

كما عرّج في حديثه على الشباب الذين يتجاهلون الإنذارات ويتدفقون على شواطئ كاليفورنيا ومن يقصدون منطقة ناشيونال مول الشهيرة في العاصمة الأميركية القريبة من البيت الأبيض، مؤكدًا أن على الجميع أن يتصرفوا على أنهم مصابون بالفيروس الآن، سواء باختبار أو من دون اختبار، وأن يفهموا أنهم قد ينقلوا المرض إلى شخص آخر أو قد تلتقطه من شخص آخر.

وأوضح في معرض رده على سؤال حول الضغط المتزايد على الرئيس دونالد ترامب لكي يستخدم قانون الإنتاج الدفاعي لإلزام الشركات بتكثيف إنتاج الإمدادات الطبية الضرورية في جهود مكافحة الوباء، قال آدمز: إن الخطوة ليست ضرورية في هذه المرحلة.

وختم آدمز تصريحاته بالقول إن "النقطة المهمة الأخرى هو أننا لن نتجاوز هذه المشكلة من خلال أجهزة التنفس، الطريقة التي يمكن من خلالها وقف انتشار مرض معدٍ مثل الذي نواجهه، تكون عبر تدابير للتخفيف من حدته ومنع الناس من الإصابة به في المقام الأول".

// انتهى //

22:25ت م

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واشنطن 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020م واسحذر رئيس هيئة خدمات الصحة العامة الأميركية جيروم آدمز، من أن حدة وباء كورونا المستجد ستشتد هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الناس في شتى أنحاء البلاد لا يأخذون التهديد بجدية كافية.وقال آدمز خلال لقاء مع شبكة (NBC) الإخبارية الأميركية اليوم: "أريد من أميركا أن تدرك أن الوضع في هذا الأسبوع، سيصبح سيئا"، مشيراً إلى أن فيروس كورونا (كوفيد-19) ينتشر لأن الكثيرين وخصوصاً الأصغر سناً، لا يلتزمون بإرشادات البقاء في المنزل وممارسة التباعد الاجتماعي.كما عرّج في حديثه على الشباب الذين يتجاهلون الإنذارات ويتدفقون على شواطئ كاليفورنيا ومن يقصدون منطقة ناشيونال مول الشهيرة في العاصمة الأميركية القريبة من البيت الأبيض، مؤكدًا أن على الجميع أن يتصرفوا على أنهم مصابون بالفيروس الآن، سواء باختبار أو من دون اختبار، وأن يفهموا أنهم قد ينقلوا المرض إلى شخص آخر أو قد تلتقطه من شخص آخر.وأوضح في معرض رده على سؤال حول الضغط المتزايد على الرئيس دونالد ترامب لكي يستخدم قانون الإنتاج الدفاعي لإلزام الشركات بتكثيف إنتاج الإمدادات الطبية الضرورية في جهود مكافحة الوباء، قال آدمز: إن الخطوة ليست ضرورية في هذه المرحلة.وختم آدمز تصريحاته بالقول إن "النقطة المهمة الأخرى هو أننا لن نتجاوز هذه المشكلة من خلال أجهزة التنفس، الطريقة التي يمكن من خلالها وقف انتشار مرض معدٍ مثل الذي نواجهه، تكون عبر تدابير للتخفيف من حدته ومنع الناس من الإصابة به في المقام الأول".// انتهى //22:25ت م0178

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