شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ساعة منعًا للتجول.. و«مغردون» المملكة قادرة على إدارة «الأزمات» والان نبدء بالتفاصيل

اتخذت حكومة المملكة إجراءات احترازية لمواجهة جائحة "كورونا" ابتداءً من تعليق الدخول لأغراض العمرة مرورًا بتعليق الرحلات الدولية والداخلية "مؤقتًا" حتى منع التجول الجزئي الذي انطلق اليوم حتى 19 شعبان 1441هـ.

ومن منطلق المسؤولية الوطنية لمكافحة هذا الفيروس أطلق رواد منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسم #منع_التجول ليتصدر المشهد على الترند السعودي.

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ومن بين الآلاف المشاركات كتب أحد المغردين: "نستطيع إيقاف الفيروس في حال تعاوننا معًا وإحساسنا بالمسؤولية من معرفة خطورة "كورونا" الذي لا يوجد له علاج إلى الآن.. حظر التجول هو سلاحنا الأقوى للحد من انتشاره".

وأشاد أحدهم بالإجراءات المتخذة، قائلاً: "المملكة لديها القدرة في إدارة أزمة "كورونا" بإقتدار، فبما حباها الله بخدمة الحرمين الشريفين، فقد تنامى لدى منسوبيها خبرات في تفويجِ وتوزيع الحشود إلى إدارة الأزمات المفاجئة، حسم المواقف، اتخاذ القرار، صرامة الإجراء، تأمين الصحة".

كما اثنى المغردون على جهود رجال الأمن ومنسوبي الصحة وكل من التزم بالتعليمات، داعين لزوال هذ الجائحة من المملكة وشفاء الحالات المصابة وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا.