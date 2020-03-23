النقل تتابع انتظام الأنشطة اللوجستية المستثناة بعد قرار منع التجول

2020-03-23

متابعات الخليج 365 - واس

أوضحت وزارة النقل اليوم عبر حسابها الرسمي في تويتر أن الاستثناءات من قرار منع التجول حسب ما جاء في البيان الرسمي لوزارة الداخلية تشمل الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد للقطاع الصحي والقطاع ‏الغذائي، وتشغيل الموانئ، وأنشطة نقل البضائع والطرود، والتخليص الجمركي، ‏والنقل من وإلى المستودعات والمخازن، وكل ما من شأنه ضمان وفرة السلع الهامة للمواطن والمقيم.

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من جانبه، أكد وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن الوزارة سوف تواصل ‏أعمالها بمتابعة انتظام الأنشطة المستثناة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية من أجل ضمان تدفق السلع والخدمات ‏للمواطنين والمقيمين خلال هذه الفترة، مؤكداً أن جميع القطاعات المستثناة سوف تواصل ‏عملها، بإلإضافة إلى قيام منظومة النقل بالأعمال الخدمية الحساسة كتشغيل المطارات، وقطارات الشحن، إلى جانب صيانة الطرق التابعة لوزارة النقل داخل المدن وبينها مع التأكيد على الجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصحية المقررة من الجهات المعنية.

واختتم الجاسر حديثه مؤكدًا أن هذه القرارات راعت أهمية العمل اللوجستي كضرورة حيوية لا غنى عنها، كما تأتي حرصًا من القيادة الرشيدة على راحة متابعات الخليج 365 والمقيم، وسعيًا لتعزيز سلامة المجتمع ووقايته، راجيًا في حديثه السلامة للجميع، وداعيًا أن يحفظ الله المملكة وشعبها و المقيمين على أرضها من كل مكروه.‏

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