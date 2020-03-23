فيديو.. ‏”المواطن”‬⁩ ترصد بدء منع التجول في حفر الباطن

2020-03-23

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

رصدت عدسة “متابعات الخليج 365” اللحظات الأولى لتطبيق قرار منع التجول في حفر الباطن، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمرًا يقضي بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا لمدة 21 يومًا من مساء اليوم الاثنين، كما تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.

ويستثنى من منع التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، والتي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

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