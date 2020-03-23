السديس يوجه بتقليص عدد العاملات في الحرمين الشريفين

2020-03-23

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكالة الشؤون النسائية والإدارة العامة للموارد البشرية بتقليص عدد العاملات والموظفات في الحرمين الشريفين، ليقتصر العمل على من لهن علاقة بالخدمات الضرورية المباشرة وعلى قدر حاجة العمل، وذلك ضمن جهود الرئاسة في رفع مستوى الإجراءات الاحترازية وعدم انتشار العدوى، وتقديرًا لوضع المرأة في ظل الظروف الراهنة ومنع التجول ولزوم القرار في البيوت طاعة لولاة الأمر.

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وأوضح أن كل من يعيش في المملكة من مواطنين ومقيمين هو مسؤول عما يقوم به من احترازات للحد من انتشار الفيروس.

وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تبذل الغالي والنفيس في سبيل حفظ النفس والأرواح والتغلب على هذا الوباء الذي اجتاح العالم أجمع، داعيًا المولى عز وجل أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين والعالم أجمع من هذا الوباء القاتل، وأن يجزي قيادتنا الرشيدة خير الجزاء على ما يقومون به من جهود مباركة للحفاظ على مواطنيها والمقيمين فيها.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19



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