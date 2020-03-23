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توزيع كمامات ومعقمات مجانا في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

نفذت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة توعوية بعنوان «الوقاية خير من العلاج»، تضمنت حقيبة بها 10 عناصر صحية كالمعقم والكمامة والقفازات وتوزيعها في مواقع مختلفة بالعاصمة المقدسة، شمالها وجنوبها وشرقها وغربها. وشملت هذه المواقع الإشارات المرورية وعددا من المحلات، وذلك في إطار الجهود الاحترازية التي تنفذها الجهات الحكومية المختلفة لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد في المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة المهندس رائد سمرقندي أن الحقيبة جرى توزيعها لعموم المواطنين والمقيمين لاستشعار الجميع ضرورة التكاتف للحد من انتشار فيروس كورونا، وإيمانا بأهمية الإسهام لوقاية المجتمع من الوباء، ورفع مستوى الوعي الصحي تماشيا مع الإرشادات التي تقدمها وزارة الصحة.