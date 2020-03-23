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إيقاف برامج التأهيل الشامل بجازان احترازيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جيزان

كثف مركز التأهيل الشامل بجازان خلال الفترة الحالية الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والمحافظة على سلامة المستفيدين من ذوي الإعاقة المشمولين بالرعاية داخل المركز من الجنسين.

وأوضح مدير المركز أحمد أبوشرحة أن إدارة المركز حرصت على تطبيق كل التدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات الصحية، ابتداء من تنظيم المحاضرات والورش التوعوية لتثقيف منسوبيها من الجنسين، وإيقاف جميع البرامج والأنشطة الداخلية والخارجية والزيارات والتجمعات، وتحديد آلية مستمرة لعمليات التنظيف والتعقيم على مدار الساعة للكراسي المتحركة والسيارات والمصاعد، والمتابعة اليومية لغرف العزل، وتنظيم فحص وتعقيم الكادر العامل مع النزلاء من الجنسين عند الدخول والخروج، إضافة لرفع تقارير يومية لفرع الوزارة بالمنطقة والإدارة العامة للخدمات الطبية والتأهيل الطبي للتأكد من سير العمل على أكمل وجه.

وأكد حرص الجميع على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وحماية المستفيدين من ذوي الإعاقة في المركز، تماشيا مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية.