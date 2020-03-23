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الأرصاد: موجة البرد إشاعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

فندت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ما نشره بعض هواة الطقس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موجة برد خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أمس أنها تابعت ما نشره هواة طقس عبر مواقع التواصل، مشيرة إلى عدم صحة تلك المزاعم، وأن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها السنوية الطبيعية، ويتوقع ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار على أغلب المناطق اعتبارا من اليوم.

وحذرت من نشر الإشاعات التي يسعى مروجوها إلى التكسب الإعلامي من خلال تضليل المجتمع، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة والعالم، وتتطلب تكاتف المجتمع ونشر الحقائق ومحاربة الإشاعات، داعية المواطنين إلى عدم تداولها.