تشخيص المرضى عن بعد وتوصيل الأدوية للمنازل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ دبي
بدأت في الإمارات خدمة «الطب عن بعد»، لتقديم الخدمات الطبية للملتزمين بالبقاء في المنزل، تنفيذا لتوجيهات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وتتيح الخدمة الحصول على الاستشارات عبر الهواتف، عبر منصة (برايم للتطبب عن بعد) الجديدة والمرخصة من هيئة الصحة بدبي.
وقال المستشفى مطلق الخدمة، في بيان أمس «سيستخدم الطبيب منصة الخدمات الصحية عن بعد في تشخيص المرضى ثم يعد وصفة طبية وإرسالها إلى الصيدلية التي ستوصل الدواء إلى المنزل مجانا».
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