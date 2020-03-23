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تشخيص المرضى عن بعد وتوصيل الأدوية للمنازل

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تشخيص المرضى عن بعد وتوصيل الأدوية للمنازل
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ دبي

بدأت في الإمارات خدمة «الطب عن بعد»، لتقديم الخدمات الطبية للملتزمين بالبقاء في المنزل، تنفيذا لتوجيهات الدولة للوقاية من .

وتتيح الخدمة الحصول على الاستشارات عبر الهواتف، عبر منصة (برايم للتطبب عن بعد) الجديدة والمرخصة من هيئة الصحة بدبي.

وقال المستشفى مطلق الخدمة، في بيان أمس «سيستخدم الطبيب منصة الخدمات الصحية عن بعد في تشخيص المرضى ثم يعد وصفة طبية وإرسالها إلى الصيدلية التي ستوصل الدواء إلى المنزل مجانا».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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