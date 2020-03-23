ثعبان ضخم يطرق باب عجوز أسترالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ سيدني
فاجأ ثعبان أمهق بورمي طوله خمسة أمتار ووزنه 80 كجم امرأة عجوزا في مدينة جولد كوست الأسترالية.
ونقلت هيئة الإذاعة عن صائد الثعابين توني هاريسون، الذي استدعي لمنزل العجوز ، القول إنه من المحتمل أن يكون الثعبان تم استيراده بشكل غير قانوني.
وجرى استدعاء هاريسون إلى منزل العجوز، حيث كان الثعبان ينزلق على عتبة المنزل.
وقال هاريسون «هذه المسنة نحيلة الجسم ردت على (طارق) باب منزلها لتجد أن هناك ثعبانا ممددا على العتبة».
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