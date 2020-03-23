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استمرار تعليق كرة القدم الإماراتية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أبوظبي أكد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أمس استمرار العمل بقرار تعليق نشاط كرة القدم في كافة أنحاء البلاد، ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-). وذكر الاتحاد الإماراتي في بيان له أن مجلس إداراته سيقيم الوضع بعد انتهاء المدة المحددة لإيقاف المسابقات، حيث كان قرر ذلك في يوم 15 مارس الحالي ولمدة 4 أسابيع.



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