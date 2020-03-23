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كافاني يحذر من سيناريو أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - باريس حذر مهاجم باريس سان جيرمان، الأوروجوياني إدينسون كافاني مواطني بلاده من آثار انتشار فيروس كورونا. وقال كافاني في فيديو نشره بتويتر، إن على مواطني بلاده اخذ احتياطاتهم لتجنب الوقوع في نفس الأخطاء التي وقعت بها القارة العجوز، مما أدى إلى زيادة عدد المصابين بالفيروس في أوروبا وخاصة إيطاليا.



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