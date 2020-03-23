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فحص طبي لجميع العاملين بالمسجد النبوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة نفذت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لوقاية جميع العاملين في المسجد النبوي من فيروس كورونا المستجد. وبدأت الوكالة بالتعاون مع صحة المدينة المنورة في إجراء الفحوصات الطبية قبل دخول المسجد تشمل منسوبي الوكالة وجميع العاملين، وأفراد الأمن والحراسات، وذوي الجنائز، ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية المتخذة .



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