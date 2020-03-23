، في مشهد يجسد وعي الأهالي.. هكذا بدت طرقات الشرقية خالية من المارة ،

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منذ الدقائق الأولى من بدء سريان منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداء من السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً لمدة (21) يوماً من مساء الاثنين، بدت طرقات وميادين المنطقة الشرقية خالية من المارة والمركبات، في مشهد ينم عن مدى وعي وتجاوب أهالي المنطقة مع قرارات القيادة الرشيدة للحفاظ على سلامتهم.
كما انتشرت دوريات الجهات الأمنية في كافة الطرقات والميادين تطبيقاً للقرار، الذي يأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.
وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت أن من يخالف أمر منع التجول يعاقَب بغرامة 10 آلاف ريال، وتُضاعَف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يعاقَب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً، مشيرة إلى أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.
الشرقية حظر التجول فيروس كورونا الجديد
في مشهد يجسد وعي الأهالي.. هكذا بدت طرقات الشرقية خالية من المارةحامد العلي الخليج 365 2020-03-23
منذ الدقائق الأولى من بدء سريان منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداء من السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً لمدة (21) يوماً من مساء الاثنين، بدت طرقات وميادين المنطقة الشرقية خالية من المارة والمركبات، في مشهد ينم عن مدى وعي وتجاوب أهالي المنطقة مع قرارات القيادة الرشيدة للحفاظ على سلامتهم.
كما انتشرت دوريات الجهات الأمنية في كافة الطرقات والميادين تطبيقاً للقرار، الذي يأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.
وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت أن من يخالف أمر منع التجول يعاقَب بغرامة 10 آلاف ريال، وتُضاعَف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يعاقَب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً، مشيرة إلى أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
09:56 PM
تجاوباً مع أمر خادم الحرمين الشريفين بمنع التجول للحد من انتشار كورونا
منذ الدقائق الأولى من بدء سريان منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداء من السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً لمدة (21) يوماً من مساء الاثنين، بدت طرقات وميادين المنطقة الشرقية خالية من المارة والمركبات، في مشهد ينم عن مدى وعي وتجاوب أهالي المنطقة مع قرارات القيادة الرشيدة للحفاظ على سلامتهم.
كما انتشرت دوريات الجهات الأمنية في كافة الطرقات والميادين تطبيقاً للقرار، الذي يأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.
وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت أن من يخالف أمر منع التجول يعاقَب بغرامة 10 آلاف ريال، وتُضاعَف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يعاقَب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً، مشيرة إلى أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.
، في مشهد يجسد وعي الأهالي.. هكذا بدت طرقات الشرقية خالية من المارة ،
المصدر : الخليج 365
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