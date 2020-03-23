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أظهرت صور ومقاطع عدة، مساء اليوم، مدى الالتزام بمنع التجول في مدن المملكة، إضافة إلى الحزم من قِبل الجهات المختصة في تطبيق النظام على المتجاوزين.
ويأتي منع التجول من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا؛ تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.
"الخليج 365" رصدت في مقطع فيديو قصير كيف تبدو شوارع وميادين محافظة تيماء بمنطقة تبوك مع الساعات الأولى لتنفيذ القرار.
فيروس كورونا الجديد حظر التجول
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 09:50 PM
صور ومقاطع عدة أظهرت "التزام" المواطنين و"حزم" الجهات المختصة
أظهرت صور ومقاطع عدة، مساء اليوم، مدى الالتزام بمنع التجول في مدن المملكة، إضافة إلى الحزم من قِبل الجهات المختصة في تطبيق النظام على المتجاوزين.
ويأتي منع التجول من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا؛ تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.
"الخليج 365" رصدت في مقطع فيديو قصير كيف تبدو شوارع وميادين محافظة تيماء بمنطقة تبوك مع الساعات الأولى لتنفيذ القرار.
، فيديو من تيماء.. التزام ووعي في الساعة الأولى لتنفيذ قرار منع التجول ،
المصدر : الخليج 365
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