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ناشدت محافظة بلجرشي المتسوقين من أحد المحال التجارية بالمحافظة سرعة مراجعة أقرب مركز صحي للتأكد من سلامتهم؛ وذلك بعد قيام وافد، يُشتبه بإصابته بفيروس كورونا، بالبصق على عربات التسوق.
ونشر المركز الإعلامي بمحافظة بلجرشي تنبيهًا، جاء فيه: "تنبيه من محافظه بلجرشي: تود محافظة بلجرشي من المتسوقين في السوق التجاري الذي تم إغلاقه بالمحافظة مراجعة أقرب مركز صحي للتأكد من سلامتهم، خاصة المتسوقين من الساعة الـ٤ عصرًا – الـ٧مساء من يوم الجمعة الموافق 1441/ 7/ 25، بناء على الاشتباه في أحد الوافدين لقيامه بالبصق على عربات التسوق".
بلجرشي فيروس كورونا الجديد
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 09:42 PM
بعد قيام وافد مشتبه بإصابته بكورونا بالبصق على عربات التسوُّقمحافظة بلجرشي تناشد متسوقي محل تجاري سرعة الفحص للتأكد من سلامتهم
ناشدت محافظة بلجرشي المتسوقين من أحد المحال التجارية بالمحافظة سرعة مراجعة أقرب مركز صحي للتأكد من سلامتهم؛ وذلك بعد قيام وافد، يُشتبه بإصابته بفيروس كورونا، بالبصق على عربات التسوق.
ونشر المركز الإعلامي بمحافظة بلجرشي تنبيهًا، جاء فيه: "تنبيه من محافظه بلجرشي: تود محافظة بلجرشي من المتسوقين في السوق التجاري الذي تم إغلاقه بالمحافظة مراجعة أقرب مركز صحي للتأكد من سلامتهم، خاصة المتسوقين من الساعة الـ٤ عصرًا – الـ٧مساء من يوم الجمعة الموافق 1441/ 7/ 25، بناء على الاشتباه في أحد الوافدين لقيامه بالبصق على عربات التسوق".
، محافظة بلجرشي تناشد متسوقي محل تجاري سرعة الفحص للتأكد من سلامتهم ،
المصدر : الخليج 365
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