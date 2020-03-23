زجاجات التعقيم تناطح عساكر الشطرنج في روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت إحدى مسابقات الشطرنج في روسيا، وجود بعض زجاجات التعقيم إلى جانب مع المشاركين في مشهد غير مألوف، بالتزامن مع توقف العديد من المنافسات بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكانت العديد من الأحداث الرياضية قد تأجلت إلى وقت لاحق، بسبب انتشار الفيروس التاجي بصورة كبيرة حول العالم والذي أصيب منه أكثر من 160 ألف شخص.

وتحدت تلك البطولة فترة التوقف الذي يشهده العالم بسبب كورونا، بمشاركة 8 لاعبين على بعد 1400 كيلومتر من العاصمة الروسية موسكو.

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وشهد الدور الرابع إقامة 4 مباريات انتهت جميعها بالتعادل ليتأجل حسم المتأهلين للدور المقبل.

واضطر المنظمون لإقامة البطولة بدون جمهور وجعل المصافحة بين اللاعبين اختيارية خوفا من انتشار الفيروس التاجي.

"العين الرياضية" تلقي الضوء خلال الفيديو التالي على زجاجات التعقيم التي ناطحت عساكر الشطرنج في إحدى المسابقات بروسيا.