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إمارة مكة: لا يوجد رصد آلي لمخالفة اختراق قرار منع التجول

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2020-03-23

إمارة مكة: لا يوجد رصد آلي لمخالفة اختراق قرار منع التجول

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، أنه لن يكون هناك رصد آلي لمخالفة اختراق قرار منع التجول، بل سيكون بعد التأكد من هوية ومهنة قائد المركبة، وأنه مُستثنى من القرار المعلن عنه سابقًا.

ودعت الإمارة من حُررت ضدهم مخالفات آلية من منسوبي القطاعات المُستثناة ومندوبي تطبيقات التوصيل إلى التواصل مع المرور لإلغاء هذه المخالفات.

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وبدأ تطبيق قرار منع التجول في تنفيذًا للأمر الملكي الكريم القاضي بمنع التجول من السابعة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي لمدة 21 يومًا ضمن إجراءات مجابهة انتشار فيروس في السعودية.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى البقاء في المنزل والتقيد بقواعد منع التجول.

وقالت الداخلية: حفاظًا على صحتكم وسلامتكم وأمنكم نأمل منكم البقاء في منازلكم والالتزام بالتعليمات التي وضعت من أجلكم.

وتابعت: بقاؤكم في منازلكم يبرهن استشعاركم بالمسؤولية، صحتكم تهمنا وأمنكم واجبنا.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19

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