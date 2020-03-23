المغامسي: احمد اللهَ والزم فراش بيتك حتى يُرفع الوباء

2020-03-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعا إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، المواطنين والمقيمين للزوم المنزل حتى يرفع الله تعالى وباء فيروس كورونا الجديد.

وقال الشيخ المغامسي في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الاثنين: أنت معافًى في بدنك وآمنٌ في سربك وبين يديك رزقك، فاحمد اللهَ والزم فراش بيتك، حتى يكشف الله الغمّة ويرفع الله الوباء.

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في سياق متصل، بدأ اليوم تطبيق قرار منع التجول في السعودية تنفيذًا للأمر الملكي الكريم القاضي بمنع التجول من السابعة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي لمدة 21 يومًا ضمن إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا في السعودية.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى البقاء في المنزل والتقيد بقواعد منع التجول.

وقالت الداخلية: حفاظًا على صحتكم وسلامتكم وأمنكم نأمل منكم البقاء في منازلكم والالتزام بالتعليمات التي وضعت من أجلكم.

وتابعت: بقاؤكم في منازلكم يبرهن استشعاركم بالمسؤولية، صحتكم تهمنا وأمنكم واجبنا.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19



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