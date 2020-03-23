رئيس جمعية الوبائيات: منع التجول يعزز جهود مكافحة كورونا

2020-03-23

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

قال أستاذ الصحة العامة رئيس الجمعية السعودية للوبائيات والأمين العام لاتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة لـ” متابعات الخليج 365” إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- بمنع التجول مؤقتًا يهدف سلامة صحة متابعات الخليج 365 والمقيم، ويعزز الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.

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وأوضح أن هذه الفترة هي من أهم الفترات التي يجب فيها الالتزام بالعزل المنزلي وحظر الخروج باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة ومحاصرة وتطويق الفيروس والحد من انتشاره.

وأكد أن القرار الصادر من ولي الأمر له أبعاد كثيرة صحية واجتماعية واقتصادية، والمواطن والمقيم يدركانِ حجم الكارثة التي ترتبت على انتشار الفيروس وبالتالي يأتي دورهما في تنفيذ كل التوجيهات، فكل الجهود مسخرة للحفاظ على صحته وسلامة بيئته، كما أكد المليك – أيده الله – بأن المملكة مستمرة بعون الله وتوفيقه في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة وحرصه الشديد على توفير الاحتياجات المعيشية للمواطن والمقيم، وهو ما يدعو للفخر والاعتزاز والاطمئنان للجميع بأن جائحة كورونا ستنتهي بتكاتف المجتمع وتلاحمه وثقته في قيادته الحكيمة”.

وخلص إلى القول بأن جائحة كورونا ستنتهي بتكاتف المجتمع وتلاحمه وتعاونه وهذا ليس بمستغرب إذ أثبت الشعب السعودي أنه لا يُعلى شيء على الوطن.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19



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