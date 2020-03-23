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جولدمان ساكس يتوقع تراجع الناتج المحلي العالمي في 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

توقع جولدمان ساكس انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مستوى العالم بنسبة 1% في عام 2020، وهو تراجع اقتصادي أكبر مما حدث في العام التالي للأزمة المالية العالمية في 2018.

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ووفقا لـ»رويترز» تتخذ الحكومات في أنحاء العالم إجراءات غير مسبوقة لاحتواء تفشي فيروس كورونا الذي ينذر بانكماش اقتصادي عالمي.

وقال بنك الاستثمار في مذكرة لعملائه نشرت في ساعة متأخرة الأحد الماضي «أزمة كورونا، أو بالأحرى سبل مواجهة هذه الأزمة، تضع قيودا مادية (وليست مالية) على النشاط الاقتصادي بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ ما بعد الحرب».

وتوقع البنك انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاقتصادات المتقدمة «بشدة» في الربع الثاني بما في ذلك تراجع نسبته 24% في الولايات المتحدة، وهو ما يفوق التراجع القياسي الذي سجلته البلاد بعد الحرب بمرتين ونصف المرة.