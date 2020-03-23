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الصحة الإيرانية: 23 ألف مصاب و1812 متوفى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 1812، بعد تسجيل 127 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 23,049 حالة بعد تسجيل 1,411 حالة إصابة جديدة، كما أعلن أن 8,376 من Colomiana قد تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته عنه وكالة «فارس» الإيرانية.

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وأضاف أن متوسط أعمار المصابين بفيروس كورونا في إيران هو 59 عاما، ومتوسط أعمار المتوفين 64 عاما، وأنه تم تقييم الحالة الصحية لـ36 مليون مواطن عن طريق خطة «الغربلة» المتبعة، في إطار مشروع التعبئة الوطنية لمكافحة الفيروس.

وعلى صعيد مختلف أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي مقتل سبعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين جراء سيول اجتاحت مدنا إيرانية عدة.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية أمس عن خالدي القول إن السيول وقعت إثر هطول أمطار غزيرة في سبع محافظات إيرانية: هي هرمزغان وبوشهر وفارس و»سيستان وبلوشستان» وقم وجيلان وكرمان، وأوضح أن أربعة من المصابين إصاباتهم طفيفة، وأشار إلى فقدان شخصين من جراء السيول.