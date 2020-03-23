روحاني: المساعدات الأمريكية.. أكاذيب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران
وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، العروض الأمريكية لمساعدة إيران في مكافحة فيروس كورونا بأنها «أكاذيب كبرى».
وحمل روحاني، في تصريحات نقلتها وكالة «مهر» للأنباء، الولايات المتحدة مسؤولية النقص الموجود في بعض المجالات المتعلقة بمكافحة الفيروس، ولكنه قال «إن بلاده تعيش ظروفا أفضل من دول أخرى حول العالم، حتى الدول المتقدمة، من ناحية تأمين الحاجات الضرورية والصحية وتوفير ما يكفي من الأسرة داخل المستشفيات».
يأتي كلام روحاني بعدما وصف المرشد الإيراني علي خامنئي المسؤولين الأمريكيين بأنهم «كاذبون وظالمون وتجتمع فيهم كل الصفات السيئة»، مؤكدا رفض أي عروض أمريكية لمساعدة بلاده على مواجهة فيروس كورونا.
وقال خامنئي أمس: «الأمريكيون متهمون بصنع ونشر فيروس كورونا ولذلك لا يمكن الوثوق بهم».
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