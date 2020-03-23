محمد بن مسعود - الدمام - قال متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن بلاده تطالب اللجنة الأولمبية الدولية بضرورة اتخاذ قرار حاسم وعلى وجه السرعة للبت في مصير دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020. وقال المتحدث للصحفيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ”نريد من اللجنة الأولمبية الدولية اتخاذ قرار حاسم على وجه السرعة لتوضيح جوانب الموقف لكل المرتبطين (بالألعاب).“ وأضاف المتحدث ”الرياضيون يواجهون غموضاً كبيراً في الوضع الحالي. ”صحة وسلامة الرياضيين وكذلك جماهير المشجعين والمسؤولين الذين من المقرر أن يعملوا في الدورة لابد أن تكون على رأس الأولويات.“ "بريطانيا" تطالب بموقف حاسم تجاه "أولمبياد طوكيو" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-23 قال متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن بلاده تطالب اللجنة الأولمبية الدولية بضرورة اتخاذ قرار حاسم وعلى وجه السرعة للبت في مصير دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020. وقال المتحدث للصحفيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ”نريد من اللجنة الأولمبية الدولية اتخاذ قرار حاسم على وجه السرعة لتوضيح جوانب الموقف لكل المرتبطين (بالألعاب).“ وأضاف المتحدث ”الرياضيون يواجهون غموضاً كبيراً في الوضع الحالي. Advertisements ”صحة وسلامة الرياضيين وكذلك جماهير المشجعين والمسؤولين الذين من المقرر أن يعملوا في الدورة لابد أن تكون على رأس الأولويات.“ 23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 09:00 PM قال متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن بلاده تطالب اللجنة الأولمبية الدولية بضرورة اتخاذ قرار حاسم وعلى وجه السرعة للبت في مصير دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020. وقال المتحدث للصحفيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ”نريد من اللجنة الأولمبية الدولية اتخاذ قرار حاسم على وجه السرعة لتوضيح جوانب الموقف لكل المرتبطين (بالألعاب).“ وأضاف المتحدث ”الرياضيون يواجهون غموضاً كبيراً في الوضع الحالي. ”صحة وسلامة الرياضيين وكذلك جماهير المشجعين والمسؤولين الذين من المقرر أن يعملوا في الدورة لابد أن تكون على رأس الأولويات.“ ، "بريطانيا" تطالب بموقف حاسم تجاه "أولمبياد طوكيو" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "بريطانيا" تطالب بموقف حاسم تجاه "أولمبياد طوكيو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.