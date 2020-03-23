، "السعودية للكهرباء" تؤجّل فصل الخدمة الكهربائية بسبب عدم السداد لمدة شهر ،

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تأجيل فصل الخدمة الكهربائية عن المشتركين بسبب عدم السداد لمدة شهر.
وطمأنت الشركة السعودية للكهرباء مشتركيها بأنها مستمرة في تقديم خدماتها بموثوقية عالية وفق أعلى معايير الجودة وأن فرق خدمات الطوارئ بالشركة تعمل على مدار الساعة، مؤكدة جاهزيتها للتعامل مع أي حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.
وأوضحت "السعودية للكهرباء" أنها تعمل مع منظومة تكامل قطاع الكهرباء على وضع الخطط والإجراءات التي تضمن (بإذن الله) حماية العاملين واستمرارية الأعمال من خلال مركز الأزمات بوزارة الطاقة، وأنها تسهم بفعالية في الحملة الوطنية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا COVID-19 على مختلف المستويات، وبيّنت أنها اتخذت منذ بداية الأزمة مجموعة من القرارات المهمة مثل إغلاق مواقع التجمعات في الشركة، كالمطاعم والأندية الرياضية والمصليات.
وأشارت الشركة إلى أنها اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بحماية موظفيها ومراجعيها، فأوقفت دخول الزوار إلى منشآتها، ووجهتهم لاستخدام الأنظمة البديلة عبر مركز خدمة المشتركين والهاتف الموحد (920001100)، أو مراكز استقبال بلاغات الأعطال (933).
وفرضت الفحص الطبي لعمالة المقاولين، ومنعتهم من دخول منشآتها إلا بعد التأكد من سلامتهم وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.
كما طبقت دواماً مرناً للموظفين الذين يستدعي عملهم وجودهم في المكاتب، بهدف تقليل وجودهم في وقت واحد وتلافي الازدحام في المواقف والمصاعد والمداخل، كما وفرت لهم فحصاً يومياً عند بوابات الدخول، مع وجود فرق للتدخل السريع في حال الاشتباه بحالة مصابة، ووقعت عقوداً مع شركات متخصصة لتعقيم كل مقراتها.
وأكدت "السعودية للكهرباء" أنها مكنت الموظفين من العمل عن بعد، وسخرت كل قنواتها ومنصاتها لتوعية موظفيها، ووزعت 2500 نشرة توعوية باللغات الإنجليزية، والهندية، والبنغالية، والأوردية، والفلبينية، على مواقع العمل.
وأشارت الشركة إلى أنها توجهت إلى المجتمع بـ 67 رسالة توعوية من خلال قنوات التواصل الخارجية، وأنتجت ثمانية فيديوهات داخلية وخارجية تتناول مواضيع مختلفة تهدف كلها إلى زيادة التوعية بمخاطر "كورونا".
فيروس كورونا الجديد
"السعودية للكهرباء" تؤجّل فصل الخدمة الكهربائية بسبب عدم السداد لمدة شهروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-23
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تأجيل فصل الخدمة الكهربائية عن المشتركين بسبب عدم السداد لمدة شهر.
وطمأنت الشركة السعودية للكهرباء مشتركيها بأنها مستمرة في تقديم خدماتها بموثوقية عالية وفق أعلى معايير الجودة وأن فرق خدمات الطوارئ بالشركة تعمل على مدار الساعة، مؤكدة جاهزيتها للتعامل مع أي حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.
وأوضحت "السعودية للكهرباء" أنها تعمل مع منظومة تكامل قطاع الكهرباء على وضع الخطط والإجراءات التي تضمن (بإذن الله) حماية العاملين واستمرارية الأعمال من خلال مركز الأزمات بوزارة الطاقة، وأنها تسهم بفعالية في الحملة الوطنية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا COVID-19 على مختلف المستويات، وبيّنت أنها اتخذت منذ بداية الأزمة مجموعة من القرارات المهمة مثل إغلاق مواقع التجمعات في الشركة، كالمطاعم والأندية الرياضية والمصليات.
وأشارت الشركة إلى أنها اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بحماية موظفيها ومراجعيها، فأوقفت دخول الزوار إلى منشآتها، ووجهتهم لاستخدام الأنظمة البديلة عبر مركز خدمة المشتركين والهاتف الموحد (920001100)، أو مراكز استقبال بلاغات الأعطال (933).
وفرضت الفحص الطبي لعمالة المقاولين، ومنعتهم من دخول منشآتها إلا بعد التأكد من سلامتهم وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.
كما طبقت دواماً مرناً للموظفين الذين يستدعي عملهم وجودهم في المكاتب، بهدف تقليل وجودهم في وقت واحد وتلافي الازدحام في المواقف والمصاعد والمداخل، كما وفرت لهم فحصاً يومياً عند بوابات الدخول، مع وجود فرق للتدخل السريع في حال الاشتباه بحالة مصابة، ووقعت عقوداً مع شركات متخصصة لتعقيم كل مقراتها.
وأكدت "السعودية للكهرباء" أنها مكنت الموظفين من العمل عن بعد، وسخرت كل قنواتها ومنصاتها لتوعية موظفيها، ووزعت 2500 نشرة توعوية باللغات الإنجليزية، والهندية، والبنغالية، والأوردية، والفلبينية، على مواقع العمل.
وأشارت الشركة إلى أنها توجهت إلى المجتمع بـ 67 رسالة توعوية من خلال قنوات التواصل الخارجية، وأنتجت ثمانية فيديوهات داخلية وخارجية تتناول مواضيع مختلفة تهدف كلها إلى زيادة التوعية بمخاطر "كورونا".
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
07:58 PM
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
08:32 PM
قالت إن فرق خدمات الطوارئ بالشركة تعمل على مدار الساعة
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تأجيل فصل الخدمة الكهربائية عن المشتركين بسبب عدم السداد لمدة شهر.
وطمأنت الشركة السعودية للكهرباء مشتركيها بأنها مستمرة في تقديم خدماتها بموثوقية عالية وفق أعلى معايير الجودة وأن فرق خدمات الطوارئ بالشركة تعمل على مدار الساعة، مؤكدة جاهزيتها للتعامل مع أي حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.
وأوضحت "السعودية للكهرباء" أنها تعمل مع منظومة تكامل قطاع الكهرباء على وضع الخطط والإجراءات التي تضمن (بإذن الله) حماية العاملين واستمرارية الأعمال من خلال مركز الأزمات بوزارة الطاقة، وأنها تسهم بفعالية في الحملة الوطنية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا COVID-19 على مختلف المستويات، وبيّنت أنها اتخذت منذ بداية الأزمة مجموعة من القرارات المهمة مثل إغلاق مواقع التجمعات في الشركة، كالمطاعم والأندية الرياضية والمصليات.
وأشارت الشركة إلى أنها اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بحماية موظفيها ومراجعيها، فأوقفت دخول الزوار إلى منشآتها، ووجهتهم لاستخدام الأنظمة البديلة عبر مركز خدمة المشتركين والهاتف الموحد (920001100)، أو مراكز استقبال بلاغات الأعطال (933).
وفرضت الفحص الطبي لعمالة المقاولين، ومنعتهم من دخول منشآتها إلا بعد التأكد من سلامتهم وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.
كما طبقت دواماً مرناً للموظفين الذين يستدعي عملهم وجودهم في المكاتب، بهدف تقليل وجودهم في وقت واحد وتلافي الازدحام في المواقف والمصاعد والمداخل، كما وفرت لهم فحصاً يومياً عند بوابات الدخول، مع وجود فرق للتدخل السريع في حال الاشتباه بحالة مصابة، ووقعت عقوداً مع شركات متخصصة لتعقيم كل مقراتها.
وأكدت "السعودية للكهرباء" أنها مكنت الموظفين من العمل عن بعد، وسخرت كل قنواتها ومنصاتها لتوعية موظفيها، ووزعت 2500 نشرة توعوية باللغات الإنجليزية، والهندية، والبنغالية، والأوردية، والفلبينية، على مواقع العمل.
وأشارت الشركة إلى أنها توجهت إلى المجتمع بـ 67 رسالة توعوية من خلال قنوات التواصل الخارجية، وأنتجت ثمانية فيديوهات داخلية وخارجية تتناول مواضيع مختلفة تهدف كلها إلى زيادة التوعية بمخاطر "كورونا".
، "السعودية للكهرباء" تؤجّل فصل الخدمة الكهربائية بسبب عدم السداد لمدة شهر ،
المصدر : الخليج 365
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