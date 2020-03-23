السعودية بدأت منذ قليل تطبق حظر التجوال الجزئي والذي يستمر لمدة 21 يوم مقبلة

بدأت المملكة العربية السعودية منذ قليل تنفيذ الأمر المالكي الصادر من الملك سليمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بفرض حظر التجوال كإجراء وقائي لمكافحة انتشار فيروس كورونا بالمملكة، والذي من المقرر أن يبدأ من اليوم الاثنين الساعة 7.00 مساءا إلى الساعة 6 صباح الغد الثلاثاء.

وقد أمر الملك السعودي بتطبيق حظر التجوال على السعوديين لمدة 21 يوما، وذلك للحد من أنتقال العدوى بفيروس كورونا الخطير في ظل معاناة دول العالم من تفشي فيروس كورونا وارتفاع عدد حالات الإصابة وعدد حالات الوفاة بسبب الإصابة بالفيروس وعدم توفر لقاح يقضي على الفيروس حتى الآن.

وقد ناشدت وزارة الداخلية السعودية المواطنين من خلال موقعها الرسمي عبر تويتر بأتخاذها هذا القرار حرصاً على صحتهم وسلامتهم وطلبت منهم البقاء في منازلهم في ظل الظروف الراهنة، وهذا بالنص ما كتبته وزارة الداخلية السعودية على تويتر: “حفاظًا على صحتكم وسلامتكم وأمنكم.. نأمل منكم البقاء في منازلكم والالتزام بالتعليمات التي وضعت من أجلكم.. قائكم في منازلكم يبرهن استشعاركم بالمسؤولية، صحتكم تهمنا وأمنكم واجبنا #كلنا_مسؤول”.