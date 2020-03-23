شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث البنوك يوضح حقيقة إلغاء أقساط العاملين في القطاع الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

علق المتحدث باسم البنوك طلعت حافظ على مبادرة بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر للعاملين بالقطاع الصحي.

وأوضح حافظ خلال مداخلة هاتفية في برنامج " ياهلا ":" حتى الآن.. المبادرة موجهة للممارسين الصحيين فقط، دون أي رسوم أو كلفة إضافية عليهم ".

وأشار إلي القرار ينص على تأجيل سداد ثلاثة اقساط متتالية لمدة 3 شهور بداية من إبريل وسترحل الأقساط للقسط الأخير، مبينا:" سيكون هناك تمديد وإعادة جداولة للأقساط وبالتالي لا يوجد عليها رسوم إضافية ".

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وتابع أن القرار يشمل جميع العاملين بالقطاع الصحي دون التفريق بين مقيم أو مواطن، مؤكدا أنه سيتم تأجيل الأقسا ط ولانية لإلغائها في هذه المرحلة.

وكانت " صدى " نشرت تفاصيل القرار الصادر من مؤسسة النقد بخصوص تأجيل سداد أقساط (3) شهور للعاملين في المجال الصحي للقروض العقارية والاستهلاكية والتمويل تأجيري.

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