الأرصاد تحذر من الأتربة والأمطار الرعدية على نجران والجوف

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من استمرار العوالق الترابية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية على نجران. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من استمرار العوالق الترابية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية على نجران. وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس ستشمل " بدر الجنوب - ثار - حبونا - خباش - شرورة - نجران - يدمة"، وستنتهي في الثامنة مساء غدًا الثلاثاء. كما حذرت الهيئة من هطول أمطار رعدية على الجوف، محصوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، إذ تشمل الحالة كل من " القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل"، وتستمر حتى العاشرة مساء الثلاثاء.

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