شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أول تطبيق للغرامة بقيمة 10 ألاف ريال على غير الملتزمين بمنع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهرت مقاطع فيديو أبرزت تحرير مجموعة من المخالفات لسيارات خالفت قرار منع التجول. أظهرت مقاطع فيديو أبرزت تحرير مجموعة من المخالفات لسيارات خالفت قرار منع التجول. وظهرت في المقاطع قيام رجال الأمن برصد المخالفات وتصوير لوحات السيارات لتوقيع غرامة قدرها 10 آلاف ريال. وتأتي مثل هذه القرارات تأتي حفاظاً على سلامة المواطنين، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

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