شاهد.. طريق الملك فهد في الرياض خالٍ من الحركة المرورية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر مقطع فيديو، مشهد نادر لطريق الملك فهد في الرياض بعد دخول أمر منع التجول الجزئي حيز التنفيذ في تمام الـ 7 مساء. أظهر مقطع فيديو، مشهد نادر لطريق الملك فهد في الرياض بعد دخول أمر منع التجول الجزئي حيز التنفيذ في تمام الـ 7 مساء. وظهر في الفيديو طريق الملك فهد وهو خالٍ من الحركة المرورية بعد دخول قرار منع التجول. وكانت وزارة الداخلية قد وجهت رسالة للمواطنين في مقطع فيديو لها قائلة : حفاظاً على صحتكم وسلامتكم وأمنكم نأمل منكم البقاء في منازلكم والالتزام بالتعليمات التي وضعت من أجلكم .

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