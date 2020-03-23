شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قائد مركبة يخرق منع التجول بالسير في شوارع الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصد مقطع فيديو أول مخالفة لأحد أصحاب المركبات التي خرجت في شوارع رئيسية بالرياض وقت منع التجول.

وجاء قرار السلطات بمنع التجول بسبب ما يشكله الفيروس من تهديد على الصحة العامة، حيث أن هناك حالات طوارئ مستثناة من القرار.

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ويعتبر السلاح الأقوى لمواجهة الفيروس هو البقاء في المنزل للحد من انتشاره، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المملكة.

وكانت " صدى " نشرت تفاصيل القرار الصادر بشأن منع التجول الذي يبدأ من الساعة ٧ مساء حتى الساعة ٦ صباحا، ولمدة ٢١ يوما، ويباشر رجال الأمن تنفيذه.

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