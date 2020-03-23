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إغلاق جزء من طريق الملك فهد للصيانة بدءا من الغد

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تعتزم أمانة المنطقة الشرقية البدء بصیانة طريق الملك فھد بن عبدالعزيز بالدمام بالكامل على عدة مراحل.

وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية أن المرحلة الأولى من تقاطع شارع 11 إلى تقاطع شارع الأمیر محمد بن فـھد في الجزء الجنوبي إتجاه الشرق كما ھو موضح بالخریطة.

وأشارت أمانة المنطقة الشرقية إلى أنه سیتم الإغلاق یوم غد الثلاثاء 24/03/2020م،من 6 صباحاً إلى 5مساءً.

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