شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق جزء من طريق الملك فهد للصيانة بدءا من الغد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تعتزم أمانة المنطقة الشرقية البدء بصیانة طريق الملك فھد بن عبدالعزيز بالدمام بالكامل على عدة مراحل.

وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية أن المرحلة الأولى من تقاطع شارع 11 إلى تقاطع شارع الأمیر محمد بن فـھد في الجزء الجنوبي إتجاه الشرق كما ھو موضح بالخریطة.

وأشارت أمانة المنطقة الشرقية إلى أنه سیتم الإغلاق یوم غد الثلاثاء 24/03/2020م،من 6 صباحاً إلى 5مساءً.