شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري: تطعيم الإنفلونزا العادية لا يعطي مناعة ضد " كورونا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الدكتور عبدالله الضلعان استشاري الأمراض الصدرية في مستشفى الملك فيصل التخصصي، أن ما يتم ترويجه بأن تطعيم الإنفلونزا العادية يعطي مناعة ضد فيروس الكورونا، مؤكدًا أنه غير صحيح.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، عن إصابة 51 حالة جديدة بفيروس كورونا ، منها ٢٦ حالة لقادمين من الخارج، و ٢٥ حالة لمخالطات مجتمعية، ليرتفع عدد المصابين إلى 562 حالة.
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