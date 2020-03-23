شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تواجد أمني مكثف في الطرق الرئيسية بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أظهر مقطع فيديو وصور متداولة، اليوم الاثنين، تواجد أمني مكثف في الطرق الرئيسية في المدينة المنورة لتطبيق قرار منع التجول. أظهر مقطع فيديو وصور متداولة، اليوم الاثنين، تواجد أمني مكثف في الطرق الرئيسية في المدينة المنورة لتطبيق قرار منع التجول. وكانت وزارة الداخلية قد وجهت رسالة للمواطنين في مقطع فيديو لها قائلة : حفاظاً على صحتكم وسلامتكم وأمنكم نأمل منكم البقاء في منازلكم والالتزام بالتعليمات التي وضعت من أجلكم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تواجد أمني مكثف في الطرق الرئيسية بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.