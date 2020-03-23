شكرا لمتابعة خبر عن غيوم ورياح نشطة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة.
ومن المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من " تبوك، الجوف، حائل، الشمالية، نجران " ، ومرتفعات " جازان، عسير " .
كما سيكون هناك رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على " تبوك، أجزاء من الجوف، أجزاء من الحدود الشمالية " .
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