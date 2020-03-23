شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح الإجراءات المطلوب من متلقّي «الرسائل التذكيرية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن عن الإجراءات المطلوبة من متلقي الرسائل التذكيرية؛ لضمان استمرارهم في صرف الدعم.

وجاء ذلك تفاعلا مع سؤال أحد المستفيدين عبر «تويتر»، بشأن تلقيه رسالة تذكيرية يطلب فيها مسؤولو البرنامج منع تحديث البيانات رغم أنه مستفيد رئيسي من الدعم.

وقال البرنامج إن الرسالة تطلب من المستفيدين تعديل البيانات للمستفيد الرئيسي أو التابعين عن طريق أيقونة «تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل» ثم الانتقال إلى أيقونة «الإجراءات» يسار الصفحة، وتعديل الدخل ثم الضغط على أيقونتي «تعديل» ثم حفظ، على أن يكون تحديث البيانات قبل يوم 25 مارس الجاري.