شكرا لمتابعة خبر عن شقيق نسيم حبتور: الخاطف اعتمد على التدليس وأعمال أخرى لإخفاء الحقيقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

قال محمد حبتور، شقيق المختطف نسيم حبتور، أن خاطف أخيه كان عنده القدر في التدليس والاعتماد على أعمال أخرى جعلت نسيم لا يعرف شيء عن أهله.

وقال محمد حبتور : " الأكيد أن نسيم اللي اسمه مو نسيم الآن ما يعرف شي عن حقيقة أهله ولا ينلام مو لأنه كان صغير وقتها، لأن من اختطفه كان عنده القدرة في التدليس والإعتماد على أعمال أخرى لن أذكرها، ولم يعلم بأن قدرة الله فوق كل شي وقوته لن تحجب نسيم عن رؤية أمه وأبوه الحقيقيين بإذن الله " .