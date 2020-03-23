شكرا لمتابعة خبر عن رسالة وزارة الداخلية بالتزامن مع بدء منع التجوال (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت وزارة الداخلية، رسالة للمواطنين والمقيمين، بالتزامن مع تطبيق منع التجوال في المملكة. وجهت وزارة الداخلية، رسالة للمواطنين والمقيمين، بالتزامن مع تطبيق منع التجوال في المملكة. وقالت الوزارة في مقطع فيديو لها : حفاظاً على صحتكم وسلامتكم وأمنكم نأمل منكم البقاء في منازلكم والالتزام بالتعليمات التي وضعت من أجلكم . وأضافت : بقائكم في منازلكم يبرهن استشعاركم بالمسؤولية، صحتكم تهمنا وأمنكم واجبنا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة وزارة الداخلية بالتزامن مع بدء منع التجوال (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.