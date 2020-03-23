شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" تحسم الجدل حول تجديد هوية المقيم أثناء تواجده خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ردت مديرية الجوازات على استفسار أحد الوافدين بشأن تجديد الإقامة في حال كان المقيم خارج المملكة ولا يستطيع العودة بسبب حظر الطيران والظروف الحالية.

ووجه الوافد سؤالا للحساب الرسمي للجوازات عبر موقع تويتر، قائلا:" هل يمكن تجديد الإقامة في حال كان المقيم خارج المملكة ولا يستطيع العودة بسبب حظر الطيران والظروف الحالية؟.. علما بأن الإقامة علي وشك الانتهاء في خلال الأيام القادمة ".

وأوضحت الجوازات:" لا يمكن تجديد هوية مقيم و المستفيد خارج المملكة علماً أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية ".